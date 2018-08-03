Депутат Госдумы, бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев высказал мнение о травле на Украине боксера Александра Усика. Как считает Валуев, если эта травля спортсмена на Украине продолжится, они могут просто потерять своего боксера, он уедет из страны.

Валуев уверен, что Усик не станет менять гражданство, потому что он человек слова и благородный человек, - сообщает Чемпионат.com. Знаменитый российский боксер подчеркнул, что критика Усика на родине характеризует Украину.

"Травля не может иметь хороших последствий. ... Это лишний раз говорит о власти на Украине и подчеркивает величие спортсмена", — отметил Валуев.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира проходил в Москве. 31-летний украинец Александр Усик победил 24-летнего россиянина из Владикавказа Мурата Гассиева. Валуев тогда высказался о заявлении украинского лидера Петра Порошенко насчет того, что победа боксера Александра Усика является "символом борьбы" Украины.

Усик отказался от звания Героя Украины, которое чемпиону мира предложил присвоить украинский вице-премьер Владимир Гройсман после его победы над российским боксером.

На пресс-конференции в Киеве Усик обратился к украинским политикам с просьбой вернуть мир в его страну.

Александр Усик в ответ на обвинения в недостатке патриотизма сочинил стихотворение, посвященное Украине, - сообщает Газета.ру. Спортсмен назвал Украину "навеки единственной" и "самой родной". Он отметил, что на его родине есть все "для жизни и для праздника", но посетовал, что многие люди не ценят его победы и что для того, чтобы стать героем, "надо убивать".