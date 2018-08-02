Российские биатлонистки переходят в команду Украины из-за конкуренции

Российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко переходят в команду Украины. Спортсменки будут выступать на международных соревнованиях за команду Украины.

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков объяснил, почему российские юниорки переходят в украинскую команду. Чепиков отметил, что в России очень высокая конкуренция среди биатлонистов. В России работает несколько центров подготовки спортсменов начального уровня, а на Украине, как и в Беларуси, этого нет. По его мнению, биатлонистки увидели больше перспектив для развития карьеры на международных стартах в украинской сборной.

Но он сожалеет, что девушки уходят. "В перспективе нам бы хотелось, чтобы спортсмены высокого уровня выступали под флагом сборной России", - цитируют Чепикова "Известия".

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова тоже считает, что причина перехода биатлонисток в команду Украины - конкуренция, - передает РИА Новости. Ан приехал и завоевал три медали (на Олимпиаде-2014) в Сочи для России, а не для Кореи. "Это для спорта достаточно типичный случай", - подчеркнула знаменитая конькобежка.