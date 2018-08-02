Фёдору Смолову из-за ДТП в Краснодаре грозит лишение прав и арест
2 августа 2018, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]
Нападающему сборной России и ФК "Краснодар" Фёдору Смолову из-за дорожно-транспортного происшествия в Краснодаре грозит лишение прав и административный арест на 15 суток. По данным МВД, ДТП с участием автомобиля BMW произошло в 01:40 мск на улице Ставропольской кубанской столицы.
Водитель автомобиля не справился с управлением BMW, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. Люди в ДТП не пострадали. Разбита машина, стоящая почти девять миллионов рублей.
Представители администрации Краснодара назвали размер ущерба городу от ДТП - около 60 тысяч рублей.
Смолов признал, что в момент аварии за рулём BMW находился он. По его признанию, он потерял контроль над управлением автомобиля из-за плохого самочувствия.
Смолов играет в составе "Краснодара" с 2015 года.
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