Фёдору Смолову из-за ДТП в Краснодаре грозит лишение прав и арест

Нападающему сборной России и ФК "Краснодар" Фёдору Смолову из-за дорожно-транспортного происшествия в Краснодаре грозит лишение прав и административный арест на 15 суток. По данным МВД, ДТП с участием автомобиля BMW произошло в 01:40 мск на улице Ставропольской кубанской столицы.

Водитель автомобиля не справился с управлением BMW, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. Люди в ДТП не пострадали. Разбита машина, стоящая почти девять миллионов рублей.

Представители администрации Краснодара назвали размер ущерба городу от ДТП - около 60 тысяч рублей.

Смолов признал, что в момент аварии за рулём BMW находился он. По его признанию, он потерял контроль над управлением автомобиля из-за плохого самочувствия.

Смолов играет в составе "Краснодара" с 2015 года.