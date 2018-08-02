Три российские биатлонистки согласились выступать за сборную Украины

Биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко согласились выступать на международных соревнованиях за украинскую команду. По предварительным данным, спортсменки оформляют документы на получение гражданства.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что изначально девушек пригласили в сборную Белоруссии, однако они не смогли договориться по условиям с руководством биатлона, именно поэтому они связались с ним. Брынзак также пояснил, что у всех девушек родители являются украинцами, и документы на получение гражданства уже оформляются.

Сейчас спортсменки представляют Киевскую область на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону, но выступают только в личном зачёте, передаёт kp.ru.