Три российские биатлонистки согласились выступать за сборную Украины
2 августа 2018, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]
Биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко согласились выступать на международных соревнованиях за украинскую команду. По предварительным данным, спортсменки оформляют документы на получение гражданства.
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что изначально девушек пригласили в сборную Белоруссии, однако они не смогли договориться по условиям с руководством биатлона, именно поэтому они связались с ним. Брынзак также пояснил, что у всех девушек родители являются украинцами, и документы на получение гражданства уже оформляются.
Сейчас спортсменки представляют Киевскую область на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону, но выступают только в личном зачёте, передаёт kp.ru.
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