На пресс-конференции в Киеве боксёр Александр Усик обратился к украинским политикам с просьбой вернуть мир в его страну. Напомним, что ранее Усик публично отказался от звания «Герой Украины».

«Лучше бы подняли пенсии и вернули улыбки тем людям, которые не улыбаются. А еще верните мир в мою страну», - заявил Александр. Боксёр заявил, что не нуждается в звании «Герой Украины», которое ему обещали дать после победы над российским боксером Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии в Москве. По его словам, ему не нужны «никакие звёзды», передает kp.ru.

Такие заявления вызвали множество споров среди украинских политиков. Москва, в свою очередь, поздравила спортсмена с достойной победой и пожелала президенту Украины разделять спорт с политикой.