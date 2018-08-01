Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай поделился своими впечатлениями о стартовом этапе работы с национальной командой. "Завершились первые учебно-тренировочные сборы - стартовый этап работы с новой командой. Сборы традиционно проходили на спортивной базе Министерства спорта России "Крымский" в Алуште. Не могу не отметить замечательные тренировочные условия: стадион, борцовский зал на шесть ковров, специально под нас сделали кемп, повесили 24 мешка, природа, рядом море, отличное питание.

Сборы в этом году установили рекорд, в общей сложности в них приняли участие сразу 108 человек. Состав частично обновился: в команде осталось несколько спортсменов прошлого года, а также вернулись два спортсмена 2016 года. Появились новые талантливые и интересные ребята. Кроме того впервые поехали победители прошлогоднего первенства, эти ребята в этом году переходят во взрослую категорию. Сейчас им необходим опыт практических тренировок. Несмотря на большое количество спортсменов, никто не был обделен вниманием, - на сборах вместе со мной с ребятами работал блестящий штаб: старшие тренера Терентьев Андрей и Алибатыров Шамиль, старший тренер молодежной сборной Осия Владимир и Николай Елесин, главный врач сборной Елена Розберг.









Традиционная схема работы уже хорошо зарекомендовала себя, поэтому мы не стали ничего менять: сборы состояли из пяти трехдневных микроциклов: три дня тренировочных, четвертый - выходной. Сейчас перед тренерским штабом нет задачи выводить кого-то на пик формы. Есть необходимость просмотреть, обкатать новых спортсменов и подвести всех примерно к средней кондиции. Повысить уровень как в техническом, так и тактическом плане, "подлатать броню", так как тут очень хорошая восстановительная медицинская база, чтобы хорошо подготовится к осеннему сезону: к Кубку России, мастерским турнирам, международным соревнованиям.

В период летнего лагеря наши тренеры и бойцы провели мастер-классы в Севастополе и Симферополе. Кроме того в рамках текущих сборов вполне успешно опробовали на взрослых спортсменах соревнования по ММА в разделе "борьба", без ударной техники. Ведь у нас есть дети, которые занимаются с 9 до 12 лет без соревновательной практики. Поэтому есть необходимость разработать именно такие соревнования по нашему виду спорта.

В целом уровнем подготовки спортсменов я доволен. От года в год ребята показывают разнообразную технику как в борьбе, так и в ударной работе. Тут очень важно отметить вклад личных тренеров, - отлично выученные и подготовленные бойцы - их заслуга. Очень доволен дружественной, семейной атмосферой на сборах, которую мы поддерживаем из года в год. Важно формировать в "единоборцах" ощущение команды, которая в дальнейшем будет представлять нашу страну на международных соревнованиях".