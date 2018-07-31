"Крылья Советов" — ЦСКА 0:0

В прошедшем сезоне "Крылья Советов" уверенно провели сезон в ФНЛ, за тур до финиша гарантировав себе вторую позицию, а с ней и выход в РПЛ.

Завершали первый тур чемпионата «Крылья Советов» и ЦСКА. Команды провели между собой в чемпионате России 51 игру. Преимущество у ЦСКА, у «армейцев» 27 побед, у самарской команды 13.

Игру "Крылья Советов" – ЦСКА, которая состоялась на "Самара Арене" 31 июля в 19:00, обслуживала судейская бригада: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)

Первые 15 минут армейцы провели в атаках, Ефремов опасно пробивал головой, но мяч прошел рядом со штангой, доминирует ЦСКА, но не спешат, все очень медленно, продолжают отрабатывать поперечные передачи и такая картина тотального разрушения здравого смысла, поскольку все в центре поля, а вратари отдыхают.

У самарцев не получаются контратаки, они разваливаются на подступах к воротам ЦСКА, но к 14 минуте они успокоились, прошло стартовое волнение и они стали уверенно создавать атаку за атакой, с переменным успехом проходит борьба за владение мячом. На 19 минуте острая атака удалась «крыльям» они нанесли два точных и сильных удара в створ ворот, где уже своё мастерство продемонстрировал Акинфеев, что называется самарцы вернулись в игру, уже они больше владеют мячом и инициативой, настрой у команды боевой и преимущество перешло к ним и это благодаря правильно выстроенному зонному прессингу.

К 33 минуте стало видно, что ЦСКА явно не мотивирован на борьбу с оппонентом, сыграть на «классе» не получилось, быстрого гола не состоялось и у команды случился спад энергии, движения, мысли и воли.

Самарцы хорошо готовы физически и функционально, они быстро выходят из защиты в нападение, хорошо показали себя в игре Чичерин, Чочиев и Ткачук. Они были ближе к результативному исходу , но не хватило техники и индивидуального мастерства в линии нападения, поэтому 1-й тайм 0:0.

Во 2-м тайме зрелищность игры зависела от команды самарцев, но этого не случилось. Армейцы продолжали шлифовать позиционную атаку, но остроты создать не могут, все очень вяло и для ЦСКА, которым скоро начинать игры в Лиге Чемпионов, очень много ошибок в передачах ,все очень предсказуемо, игра шла в основном в центре поля, без ворот и медленно. Только на 60 минуте , Чалов пробил по воротам с близкого расстояния, но удар получился не сильный и в руки Конюхова. На 64 минуте Конюхов уже спасает ворота после удара Чанова и это был самый опасный момент в этой встречи.

«Крылья Советов» к концу 2-го тайма подсели, почти нет выходов на ворота ЦСКА. К 75 минуте обе команды боятся допустить ошибку, играют очень осторожно и складывается впечатление, что футболистов устраивает счет 0:0, уж очень прагматично и медленно игра перешла в фазу удержания достигнутого результата и команды достигли поставленной цели. Игра закончилась 0:0. Защита обеих команд оказалась сильнее нападения.