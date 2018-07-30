«Уфа» - «Локомотив» 0:0

Игра началась в медленном темпе, команды искали подходы к воротам, а рационализм «Локомотива» превратился в разрушение здравого смысла, постоянные передачи поперек поля, даже близко не приближали «железнодорожников» к опасной голевой ситуации.

К 25 минуте сложился спорный момент: Эдер забивает гол, но боковой судья Миневич усмотрел, что игрок находился в офсайде. На самом деле и это подтвердили повторы момента, Эдер не был в положении вне игры, рядом с ним находились два игрока «Локомотива», которые действительно были в офсайде, боковой судья ошибся и Вилков гол не засчитал. Это повлияло психологически на игроков, они выглядят устало, видимо много сил отдали в суперкубке РПЛ. «Уфа» действует напористее и острее на контратаках, но их подводит техника владения мячом.

«Локомотив» не может встряхнуться и перестроить игру, которая идет не по их сценарию. 1-й тайм закончился 0:0. Уфимцы были активнее.разнообразнее, они больше нанесли ударов по воротам, а «Локомотив» выглядел примитивнее, без неожиданных проходов к воротам оппонента, можно выделить лишь Фарфана, который обострял игру и несколько раз опасно угрожал воротам «Уфы».

Во втором тайме за несколько минут москвичи провели две опасных атаки, но все они шли через центр защиты уфимцев, где уже была выстроена стена, свободных зон нет, всё перекрыто, а играть на опережение у «железнодорожников» не получалось. Видно было, что функционально «Локомотив» не смог восстановиться после игры с ЦСКА. Разбалансированность в физической готовности игроков, давала возможность «Уфе» остро атаковать. Игра идет на встречных курсах, но интереснее было наблюдать за действиями команды «Уфы»

На 74 минуте Чарлука упустил свой шанс при розыгрыше стандарта. На 85 минуте «Локомотиву» нужно включить прессинг, но они продолжают играть в открытый футбол, с большим количеством ошибок. Трибуны свистят, они недовольны тем, что происходит на поле. На 90 минуте Фернандеш выдал классный пас во вратарскую зону на Фарфана, но перуанец в падении с близкого расстояния не попадает в ворота.

В добавленные 4 минуты Игбун обыграл Кверкелию и наткнулся на руки вратаря «железнодорожников» Гильерме. Вилков назначает пенальти, наступил момент истины. Сильвестер Игбун бьёт, но Гильерме угадал направление удара. Команды «Уфы» и «Локоматива» голов не забили, на этой унылой волне матч и завершился.