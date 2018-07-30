Остановись, мгновенье!

Спортивные состязания без зрителя – занятие несколько бессмысленное. В конце концов, не только ради постоянного преодоления себя спортсмены работают над собой и становятся лучше. Самбо в этом плане не исключение. А что нужно зрителю, если он наблюдает состязания не вживую с трибуны? Информативный, интересный текст, но не менее (а то и более) важна картинка мероприятия – фотографии или видео спортсменов, бросков, эмоции.

«АН» пообщались с бойцами невидимого фронта из мира самбо, теми, кто не просто создаёт картинку, но и умеет передать дух, накал и динамику этой увлекательнейшей борьбы. Теми, кто смотрит на самбо сквозь объектив.

Первый наш герой – Мария Мережникова из Екатеринбурга. Профессиональной фотографией она занимается последние 5 лет, а основной заработок – это рекламная съёмка.

Мария Мережникова: В самбо я попала случайно. Однажды позвали на съёмки соревнований, и буквально с первого раза меня очень увлёк как сам вид спорта, так и процесс работы. Вдобавок у меня получился очень классный репортаж, который понравился всем в федерации самбо, так что решили, что будем продолжать совместную работу. С тех пор и снимаю.

Самбо зацепило эмоциями и напряжением, которые я видела в глазах спортсменов. На самом деле меня очень впечатлило то, что даже если до конца поединка остаётся 3 секунды, то любой из борцов может одержать победу. Причём даже если ты всю дорогу вёл в схватке, но в конце расслабился – этим может воспользоваться соперник. Самбо показывает, что никогда не нужно сдаваться и расслабляться, что нужно быть всегда в тонусе и начеку. Причём при съёмках борьбы то же самое – ты можешь наблюдать вялую схватку, а на её исходе будет какой-нибудь яркий бросок или подножка. Поэтому фотографу тоже нужно быть целиком в поединке и не расслабляться.









Снимать самбо очень непросто. Например, зачастую схватки происходят на трёх коврах одновременно, а какое-нибудь интересное действие могут совершить на дальнем ковре от тебя. Поэтому в работе присутствует небольшой элемент удачи – окажешься ли ты в нужное время и в нужном месте? Кроме того, когда работаешь на соревнованиях, они, как правило, продолжаются с утра и до самого вечера. За это время нужно не только отснять материал, но и успеть его обработать и подготовить к публикации. Плюс всё это время почти не ешь (смеётся) да и фотоаппарат нелёгкий! Так что это тяжело и физически, и эмоционально. Но мне нравится, потому что это живые сюжеты, неподдельные эмоции людей. Тем более спортсмены всё же немного отличаются от обычных людей, которых мы видим каждый день.

Спортивная фотография – это документирование реальности. Поэтому моя главная задача – это сохранить те яркие моменты, которые были. И очень приятно, когда спортсмены потом эти фотографии сохраняют себе, делятся ими с другими в соцсетях, или когда их используют спортивные журналы.

Творческие планы? В прошлом и позапрошлом году я сотрудничала с федеральным журналом «Время самбо», который выпускает Всероссийская федерация самбо. Люди, которые в нём работают, подходят к освещению спорта очень нестандартно и творчески. Например, я делала серию фотографий, где фотографировала руки самбистов – они такие намозоленные, натруженные – и соотносила их изображение с портретами борцов.

Следующий наш собеседник – Евгений Яшин, спортивный журналист со стажем. Сегодня он директор студии спортивного кино, признанный мастер своего дела и автор фильма «Ронин. История бездомного бойца», который занял второе место на IV Всероссийском фестивале спортивного кино и телевидения в номинации «Спорт и личность».

Евгений Яшин: Я родился в городе Кстово Нижегородской области и как все местные мальчишки в детстве занимался самбо. Выбирать особо не приходилось – другого вида спорта у нас в то время не было. Каких-то высот на этой стезе достичь не удалось, однако, в жизни мне этот спорт всё равно пригодился. Плюс все друзья у меня самбисты – поэтому выбор первых объектов для съёмки был предопределён. К тому же так получилось, что первый видеосюжет я сделал как раз о самбистах.









Случилось это, когда я был директором студии кабельного телевидения. Как-то раз нужно было ехать делать сюжет о Чемпионате Европы по самбо в Москве, но наш оператор заболел. Поэтому я взял камеру, инструкцию, сел в поезд – и пока ехал, разобрался, как ей пользоваться. В Москве уже отснял соревнования, вернулся, взял пару уроков по монтажу и самостоятельно сделал материал. Людям это понравилось и вот так всё и понеслось дальше.

Правда, если оценивать сегодня мой тогдашний труд, то я бы даже смотреть его не стал! (смеётся)

Самбо, как тема работы, зацепило тем, что это всё-таки один из самых динамичных видов спорта. При его съёмке получается красивая и яркая картинка, постоянно что-то меняется в кадре, разные характеры и т.д. С точки зрения видео – это идеальный вариант. Не нужно никуда далеко бегать. Если взять, например, футбол или хоккей, то для их съёмок нужна дорогая аппаратура, да и одной камерой уже не обойдёшься. А в самбо можно спокойно отснять поединок на одном ковре, потом походить и запечатлеть зрителей, а в итоге получается хорошая картинка.

Самое важное в моей работе – это быть в теме. Если ты не в теме, то лучше вообще не начинать. Если человек, который привык снимать свадьбы и дни рождения начинает снимать спорт – зачастую получается бред сивой кобылы. Ведь если оператор не понимает что он снимает и о чём то, что ещё может получиться? Даже если человек профессионал и работает на телевидении, но не снимает самбо и ничего не знает об этом виде спорта, он всё равно не понимает, что происходит на ковре и упускает всё самое важное и интересное. Поэтому на выходе получаются плохие репортажные съёмки, не говоря уже о каком-то более монументальном жанре.

Самое сложное в работе – наличие связей. Они дают возможность попадать на необходимые турниры и снимать всё самое интересное. Просто, если вы, условно, с улицы оказываетесь на соревнованиях, то вам особо ничего не покажут. Плюс, как правило, это не приносит денег, а в стране мало людей кто ради идеи готов что-то снимать.

Идея? Раньше была идея помочь своим ребятам, знакомым. Например, по моим съёмкам спортсмены отсматривали будущих соперников и могли готовиться конкретно под какого-то спортсмена, зная его слабые, сильные стороны или какие-то фишки. Но в основе своей – было желание продвигать самбо с медийной точки зрения.

Иван Писаренко – наш третий герой – работает в легендарной школе «Самбо-70». На 30 с лишним лет профессиональной деятельности, непосредственно в Центре спорта и образования приходится 20.

Иван Писаренко: Увлечение фотографией началось с раннего детства. У отца был фотоаппарат, и первые попытки что-то снять появились ещё в возрасте 8-9 лет. Уже в 7-ом классе меня это по-настоящему торкнуло и увлекло. Я тогда сам занимался спортом и снимал своих друзей на ковре, а друг семьи учил меня проявлять плёнку и печатать фотографии. Потом моему хобби в школе нашли применение – отправили в редколлегию. Так, к выпускному вечеру оформил большую фото подборку в виде стенгазеты листов на 10 ватмана!









После поступил в Политех на факультет «Фототехники», где получил очень серьёзную базу. Мне повезло – я учился у мастодонтов, которые ещё писали учебники по фотографии.

Съёмка спорта для профессионального фотографа – это очень большая ответственность. Очень часто сталкивались с коллегами с ситуацией, когда приезжает человек и задаёт вопрос: «А что сейчас будет?». Поэтому если ты никогда не снимал тот или иной вид спорта необходимо почитать его правила и понимать, какие ожидать действия от спортсменов на площадке. Чтобы ты мог исходя из этого, выбрать необходимую аппаратуру, подобрать наиболее привлекательную точку съёмки и т.д.

Специфика работы со спортсменами в том, что ты контактируешь с ними довольно часто на разных соревнованиях и можешь подсмотреть у них различные фишки или характерные жесты. Кто-то целует руку и вскидывает её в сторону публики, когда-то люди делали сальто на ковре и многое другое. И ещё один важный момент – нельзя опускать объектив, когда человек выиграл! Потому что дальше начинаются сплошные эмоции. Так или иначе, человек реагирует на проигрыш или победу и к этому нужно быть всегда готовым. Поэтому у тебя на съёмках должно быть минимум два фотоаппарата с разной оптикой, чтобы ты мог моментально поменять технику и сделать хороший крупный снимок.

Самое сложное в работе как раз ответственность. Ты ответственен за материал, который делаешь и публикуешь. Важно ещё не зацикливаться на постоянных съёмках ковра, чтобы это не перерастало в рутину и таким образом не перегорать. Я живу фотографией, и помимо спорта люблю и делаю много снимков другого жанра – например, недавно вернулся из Праги и привёз оттуда более полутора тысяч фото! Люблю городскую архитектуру и ночные городские пейзажи. Когда вот так отвлекаешься, начинаешь не просто делать очередную фотографию спортсмена с медалькой, а постоянно думаешь, крутишься, фантазируешь…

Что самое интересное в работе? Получать кайф от хорошего снимка! Мне реально нравится, когда на фотографии получается то, что я задумал. Причём это не обязательно какой-то бросок спортсмена с невероятной амплитудой. Главное получать удовольствие от своей работы и тогда будет результат!

Меня как-то журналисты спрашивали, мол, каков критерий отбора фотографии – должно нравиться мне или публике? Я долго думал и принял решение, что должно в первую очередь нравиться мне как художнику и автору. А если это находит отклик и у публики, то это двойная благодарность!