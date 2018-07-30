Лавров: ЧМ-2018 продемонстрировал взлет народной дипломатии

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума высказался о чемпионате мира по футболу, который недавно завершился в стране.

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По словам Лаврова, ЧМ-2018 продемонстрировал взлет народной дипломатии. Министр отметил, что сотни тысяч иностранных граждан посетили более десятка городов России и увидели, как живут россияне. По мнению главы внешнеполитического ведомства, это является величайшим достижением, передает RT.

Сергей Лавров подчеркнул, что футбольные фанаты не раз отмечали, насколько жители Российской Федерации гостеприимны и добры.