Екатерина Гамова и другие спортсмены обсуждают звание ЗМС футболистам после ЧМ

Прославленные и титулованные российские спортсмены обсуждают присуждение званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) игрокам сборной России по футболу, которые дошли до четвертьфинала Чемпионата мира по футболу. Черчесов получил орден Александра Невского

Легендарная волейболистка Екатерина Гамова затеяла обсуждение отметив, "странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов". Гамова написала в Инстаграм: "Кому-то чтобы получить звание ЗМС (заслуженный мастер спорта) нужно выиграть Чемпионат Мира или стать призером Олимпийских Игры,а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!" "Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают!", - написала Екатерина и напомнила, что "за наш золотой ЧМ 2010г., не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то что они игроки не основного состава". Она напомнила, что что сама "звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее 2000г, не будучи игроком стартовой шестерки, но была в команде".

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на мнение Гамовой. "Чувства Гамовой я тоже понимаю. Действительно, когда твоим подругам по команде не присваивают ЗМС, когда многие спортсмены ждут своего часа и иногда даже не дожидаются – я знаю имена… Поэтому сейчас, глядя на футболистов, спортивным руководителям страны нужно оглянуться и посмотреть – кто выполнил и кому не присвоили?", — цитирует журналиста "Спорт-Экспресс". Но Губерниев не стал ставить под сомнение заслуженность награды игроков мундиаля.

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев заявил, что ему "понятна реакция спортсменов, которые устанавливают рекорды в своих видах спорта". "Но здесь обязательно надо учитывать развитие футбола в мире. Я не хочу никакой вид спорта обидеть, но ни один вид спорта так не развит, как футбол", - цитирует Гаджиева Чемпионат.сom. "Футболисты нашей сборной заслуживают ЗМС, потому что они даже не проиграли в четвертьфинале — они сыграли вничью", — подчеркнул он.

В Екатерининском зале Московского Кремля состоялась церемония вручения госнаград и почётных грамот 23 спортсменам и шести тренерам – участникам чемпионата мира FIFA – 2018. Футболистов российской сборной 28 июля в Кремле чествовал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер особо отметил главного тренера Станислава Черчесова, вратаря Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича.

В тот же день в Министерстве спорта прошла церемония чествования футболистов и тренерского штаба сборной России. 19 игроков, которые вошли в состав национальной команды на ЧМ‐2018, получили звания заслуженных мастеров спорта.