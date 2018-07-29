От Этери Тутберидзе ушла еще одна фигуристка

Фигуристка Дарья Паненкова отказалась от сотрудничества с именитым тренером Этери Тутберидзе. Молодая спортсменка стала уже четвертой, кто в нынешнем году неожиданно покинул группу Тутберидзе.

Дарья Паненкова попрощалась с именитой наставницей и ее тренерским штабом, опубликовав в своем инстаграме пост с благодарностью.

«Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу за проделанную работу. Спасибо вам за то, что вы сделали для меня. Хочу вам пожелать успешной работы в дальнейшем», - написала она.

Причину своего решения уйти от Этери Тутберидзе Дарья Паненкова не озвучила. Однако ее подписчики предполагают, что между фигуристкой и тренером имел место конфликт. На это намекает одна из записей Дарьи в соцсети со словами «Все будет хорошо. Надо просто забыть. Забыть и начать сначала».

В предстоящем сезоне планировались выступления Дарьи на двух этапах взрослого Гран-при в Канаде и Финляндии. Теперь эти выступления повисли в воздухе, так же как и вопрос, где 15-летняя фигуристка продолжит тренироваться, сообщает «Газета.ру».