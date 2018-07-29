В Норвегии погибла олимпийская чемпионка

Олимпийская чемпионка по эстафетным лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд была обнаружена в бессознательном состоянии на берегу одного из норвежских островов рядом со своим гидроциклом.

Норвежская лыжница Вибеке Скофтеруд перестала выходить на связь в субботу вечером. Ее объявили в розыск. Сегодня полицейские обнаружили ее в бессознательном состоянии на берегу одного из норвежских островов рядом со своим гидроциклом. Спешно прибывшие к месту происшествия медики не смогли спасти спортсменку.

Полицейские установили, что в момент происшествия Вибеке Скофтеруд находилась одна, однако пока не называют причину смерти спортсменки.

Вибеке Скофтеруд – олимпийская чемпионка Ванкувера (2010), двукратная чемпионка мира в эстафетных лыжных гонках (2005 и 2011 годы), сообщает ТАСС.