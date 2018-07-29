«Енисей» - «Зенит» 0:2

29 июля на стадионе Геолог (Тюмень) в стартовом матче нового сезона питерский «Зенит» сыграл с новичком РПЛ красноярским «Енисеем», игру обслуживала бригада Владимира Москалева из Воронежа

Игра началась в быстром темпе, с мощной осады ворот красноярцев, но быстрого гола не получилось. Дважды бил Шатов, один раз в перекладину, второй спас вратарь. Мощные удары последовали от Паредеса и Нобоа, но мяч не хотел залетать в ворота «Енисея». К 26 минуте игра перешла в спокойное русло.

Футболисты «Енисея» пытаются идти в контратаки. Но на подступах к воротам допускают ошибки, им явно не хватает мастерства работы с мячом и тактических заготовок, не всегда знают как распорядится мячом в выгодных условиях.

На 34 минуте Шатов навесил мяч на Дзюбу, но он не попал в ворота, удача пока не хотела дружить с «Зенитом». Интересный момент случился на 36 минуте, когда Саркисов увидел, что Лунев далеко вышел из ворот, попытался с 36 метров забросить мяч за шиворот нашего вратаря,но Лунев вовремя разгадал манёвр и был начеку.

К 40 минуте численное и игровое преимущество питерцы не могут превратить в результат, очень не просто взломать линию Мажино созданную защитниками «Енисея», им не хватает скорости и остроты в атаках. Тройка полузащитников «Зенита» в центре Эрнани и по краям Паредес и Нобоа не могут наладить комбинационную игру, особенно выпадает Эрнани, он не вписывается в рисунок игры , задуманный Семаком. 1-й тайм закончился безрезультатно.

Во втором тайме питерские ребята продолжали искать подходы к воротам «Енисея», но в заключительной стадии допускали много ошибок в передачах, диагональные забросы мяча на Дзюбу только один раз увенчались успехом, но чисто голевую позицию Артем упустил, долго разворачиваясь у ворот.

К 63 минуте «Зенит» не может вернуть вектор игры, который был в начале 1-го тайма. Отсутствие эмоций, некоторая вялость, потеря скорости, неуверенность в действиях защитных линий, все это до боли напоминало болельщикам «Зенита» их позорную игру в чемпионате прошлого сезона. Видимо это почувствовал и Семак, который делает важные замены и в частности вместо Эрнани выходит Далер Кузяев. Положение на поле резко меняется. На 72 минуте с 20 метров Мак бьет по воротами, но мяч пролетает рядом со штангой. На 75 минуте Смольников и Набиуллин бьют с линии штрафной , но мяч как заколдованный не идет в ворота. Однако на 81 минуте сначала остро бьет Кузяев и в суматохе у ворот Дзюба забивает первый гол нового сезона в чемпионате 0:1 повел «Зенит», а на 85 минуте атаку начал Дзюба и отбросил мяч играющему на опережение Кузяеву и он великолепным по точности и силе ударом делает счет 0:2. Исход игры предрешён. Вовремя сделанные замены сыграли решающую роль. Звучит финальный свисток арбитра, который зафиксировал первую победу питерского «Зенита»

Игра показала, как много еще работы у главного тренера Сергея Семака, но он справится потому, что у него кумир не только сила и атлетизм, а разум и быстрое мышление игроков.