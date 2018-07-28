Черчесов рассказал, что за границей пришлось объяснять, что значит «Усы надежды»

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов рассказал, что за границей ему пришлось объяснять смысл акции «Усы надежды». По его словам, многие подумали, что это усы женщины, которую зовут Надежда.

В интервью телеканалу «Россия 24» Черчесов сказал, что ему нередко приходилось расшифровывать значение этой акции. Однако к этому он отнесся положительно, сказав, что русский язык довольно богатый, и все понимали, о чём идёт речь, а вот за границей пришлось объяснять.

«Усы надежды» - флешмоб, посвященный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который известен своими усами. «Усы надежды» запустили в поддержку сборной РФ перед чемпионатом мира по футболу. Акцию поддержали российские болельщики и известные артисты.