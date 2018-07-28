Путин дал ответ на предложение российского футболиста
28 июля 2018, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин ответил на предложение футболиста сборной РФ Артёма Дзюбы сменить хоккейные коньки на футбольные бутсы. Нападающий сказал, что членам команды будет приятно, если президент начнёт играть в футбол.
В свою очередь, российский лидер заявил, что он может заниматься различными видами спорта, передаёт РИА Новости.
«Знаете, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. Я не спортсмен, я физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом тоже. Особенно после вашего выступления на чемпионате мира», - сказал президент.
В Кремле в субботу Владимир Путин вручил награды и грамоты 23 игрокам и 6 тренерам российской сборной.
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