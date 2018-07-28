Путин дал ответ на предложение российского футболиста

Владимир Путин ответил на предложение футболиста сборной РФ Артёма Дзюбы сменить хоккейные коньки на футбольные бутсы. Нападающий сказал, что членам команды будет приятно, если президент начнёт играть в футбол.

В свою очередь, российский лидер заявил, что он может заниматься различными видами спорта, передаёт РИА Новости.

«Знаете, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. Я не спортсмен, я физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом тоже. Особенно после вашего выступления на чемпионате мира», - сказал президент.

В Кремле в субботу Владимир Путин вручил награды и грамоты 23 игрокам и 6 тренерам российской сборной.