В субботу, 28 июля, стало известно, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил орден Александра Невского. Награду вручил в Кремле президент страны Владимир Путин.

Защитник российской команды Сергей Игнашевич и вратарь Игорь Акинфеев удостоены ордена Почета, передает сегодня Мир24.

Отметим, что орден Александра Невского вручается россиянам за особые заслуги перед страной.

Напомним, в рамках ЧМ-18 сборной России удалось дойти до 1/4 финала. Российские спортсмены уступили команде Хорватии и не смогли пробиться в финал турнира.