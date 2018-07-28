Черчесов получил орден Александра Невского
28 июля 2018, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 28 июля, стало известно, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил орден Александра Невского. Награду вручил в Кремле президент страны Владимир Путин.
Защитник российской команды Сергей Игнашевич и вратарь Игорь Акинфеев удостоены ордена Почета, передает сегодня Мир24.
Отметим, что орден Александра Невского вручается россиянам за особые заслуги перед страной.
Напомним, в рамках ЧМ-18 сборной России удалось дойти до 1/4 финала. Российские спортсмены уступили команде Хорватии и не смогли пробиться в финал турнира.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес