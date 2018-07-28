Локомотив-ЦСКА 0:1. Армейцы выиграли Суперкубок

27-го июля в 21:30 (МСК) в Нижнем Новгороде за Суперкубок России сразились «Локомотив» и «ЦСКА». Главный арбитр:Владислав Безбородов,линейные судьи: Валерий Данченко, Максим Гаврилин, резервный арбитр: Кирилл Левников. Номинальные хозяева в прошедшем сезоне стали чемпионами страны. Гости в финале заменили «Тосно», который вылетел из элитного дивизиона, а затем обанкротился и перестал существовать.

Новый сезон в российском чемпионате традиционно начинается с розыгрыша Суперкубка. Отношение к этому турниру у всех разное: кто-то считает Суперкубок серьезным трофеем, а кто-то ставит его между Copa del Sol и Atlantic Cup. Так что мы увидели столичное дерби, в котором особый интерес представлял обновленный «армейский» клуб.

Игру начал ЦСКА, но очень много ошибок в передачах мяча, поэтому быстро меняются векторы нападения. Общее впечатление о начала игры: много нарушений правил, игра часто останавливается арбитром и к 10 минуте ни одного попадания в створ ворот, острые атаки в дефиците.

На 12 минуте армейцы вынуждены заменить Дзагоева на Щенникова, у Алана вновь обострилась старая травма, которая преследовала его на ЧМ-2018. На 14 минуте первое попадание в ворота, хорошо пробил Щенников но Гильерме справляется. К 16 минуте активнее армейцы, они агрессивны и не дают выйти в атаку «железнодорожникам»

На 19 минуте" Локомотив" вынужден перейти к нудной, затяжной позиционной игре, всё в центре поля, нет в их игре остроты, вялое движение.

К 29 минуте игра выровнялась, но потерялась зрелищность и нерв противостояния не чувствовался, команды ждут ошибку в игре партнера, обидно, что два ведущих футбольных коллектива нашего чемпионата даже не делали попыток обострить игру, организовать индивидуальный проход в штрафную оппонента.Темп игры медленный, оказывает влияния и жаркая погода в Нижнем Новгороде столбик термометра поднялся до 30 градусов

На стадионе полный аншлаг, а на поле полное отсутствие острой игры, игроки ЦСКА немного активнее, но в их действиях не прослеживалось мысли, а тактика игры прагматична и примитивна, не хватало эмоций у игроков обеих команд, эмоции остались только на трибунах стадиона. На этом безрадостная картина первого тайма закончилась.

Во втором тайме активнее заиграл «Локомотив», но увлекаясь позиционной перепассовкой мяча часто упускают нападающих ЦСКА, однако игра у Витиньо не заладилась и воспользоваться ошибками партнера он не смог. Игра к 59 минуте идет без ворот, с борьбой в центре поля. «Локомотив» опять впал в сон и даже орущие и подгоняющие его трибуны не могли взбодрить, функционально игроки обеих команд не полностью готовы, а армейцы не сумели конвертировать свою активность в реальный результат.

К 73 минуте идет обмен атаками, но без завершающих ударов по воротам, все это было очень грустно, тем более что груз ответственности за результат этой встречи не был уж таким высоким, а к 86 минуте стало очевидно, что команды далеки от оптимальной формы, практически во всех компонентах игры, счет 0:0 только подтверждает бесполезные ожидания болельщиков. Закончилось основное время второго тайма этой далеко не выдающейся игры. Нас ожидали два тайма по 15 минут.

Рисунок игры не изменился: попытки удержания мяча, ,сопровождались нарушениями правил , у футболистов сводят мышцы ног, чувствуется, что команды очень устали и на этой малоэффективной ноте закончился первый тайм дополнительного времени.



Следующей пятнадцатиминутка наконец-то принесла результат . Буквально первая атака армейцев внесла суматоху в ряды « Локомотива» и на 106 минуте Фернандес забивает гол .

«Локомотив» бросился в атаку пытаясь спасти игру и защитник ЦСКА грубо нарушает правила на подступах к воротам, Владислав Безбородов наказывает его красной карточкой и игрок покидает поле.Численное преимущество «железнодорожники» использовать не смогли и проиграли суперкубок. Финальный свисток известил о победе ЦСКА с минимальным счетом 0:1.