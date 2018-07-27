В убийстве Тена задержан третий подозреваемый

В убийстве фигуриста Дениса Тена, бронзового призёра Олимпиады-2014, задержаны три человека. Об этом сообщил СМИ заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.

Стало известно, что третий подозреваемый арестован за недонесение. Человек знал о совершении преступления, но не сообщил об этом полиции.

На данный момент личность арестованного держится в секрете.

По словам Ахметжанова, дело возбуждено по двум статьям: «разбой из корыстных побуждений в группе лиц» и «умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений». По подозрению данного преступления арестованы трое лиц, передаёт РИА Новости.