Челябинские каратисты покорили Казбек

Тренер челябинской спортшколы «Конас» олимпийского резерва по каратэ, Константин Царьков с группой родителей своих юных спортсменов совершил восхождение на ледяной пятитысячник Кавказа пик Казбек. Восхождение проходило в трудных условиях: при минусовой температуре и сильном ветре, буквально валившим альпинистов с ног. Челябинцы подняли на вершину знамя своей спортшколы, одной из лучших в России. Директор спортшколы, заслуженный тренер России Олег Строгонов подчеркнул, что в семье Царьковых три поколения отличных каратистов. Константин Царьков, победитель международного турнира Ufa open ежегодно совершает со своими воспитанниками самые серьезные восхождения и сложные туристические походы. Название школы «Конас» расшифровывается как: «клуб объединивший нас».

Справка АН:

Первое восхождение на вершину Казбека совершили в 1868 году англичане 23-летний Д. Фрешфильд, Туккер и Мур (с юго-восточного склона).

























































В центре Царьков с медалью









Константин Царьков с дрчерью. Первые.