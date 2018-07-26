Челябинские каратисты покорили Казбек
26 июля 2018, 10:32 [«Аргументы Недели. Челябинск», Владимир Филичкин ]
Тренер челябинской спортшколы «Конас» олимпийского резерва по каратэ, Константин Царьков с группой родителей своих юных спортсменов совершил восхождение на ледяной пятитысячник Кавказа пик Казбек. Восхождение проходило в трудных условиях: при минусовой температуре и сильном ветре, буквально валившим альпинистов с ног. Челябинцы подняли на вершину знамя своей спортшколы, одной из лучших в России. Директор спортшколы, заслуженный тренер России Олег Строгонов подчеркнул, что в семье Царьковых три поколения отличных каратистов. Константин Царьков, победитель международного турнира Ufa open ежегодно совершает со своими воспитанниками самые серьезные восхождения и сложные туристические походы. Название школы «Конас» расшифровывается как: «клуб объединивший нас».
Справка АН:
Первое восхождение на вершину Казбека совершили в 1868 году англичане 23-летний Д. Фрешфильд, Туккер и Мур (с юго-восточного склона).
В центре Царьков с медалью
Константин Царьков с дрчерью. Первые.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
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