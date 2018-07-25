Названо имя самого дорогого российского футболиста
25 июля 2018, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в СМИ было названо имя самого дорогого российского футболиста. Согласно последней информации, им стал один из лучших игроков сборной РФ в рамках прошедшего недавно чемпионата мира 2018 года.
Cтало известно, что полузащитник московского ЦСКА Александр Головин намерен перейти в футбольный клуб "Монако" и в настоящий момент он уже направляется на медосмотр.
Вице-президент клуба Вадим Васильев сообщил в среду, 25 июля, порталу Sport24, что сумма трансфера достигает 30 миллионов евро, а личная зарплата футболиста составит 2 миллиона евро. Предполагается, что контракт с Александром Головиным будет заключен на пять лет.
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