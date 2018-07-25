Хоккеист Калинин позвал россиян отметить спортивные успехи года

Хоккеист, Олимпийский чемпион Сергей Калинин пригласил россиян отметить спортивные достижения на концерт в Манеже. Праздничное мероприятие состоится 28 июля в 19:00 на Манежной площади.

Концерт называется “Россия в моём сердце”. Он будет посвящен спортивным победам 2018 года.

В качестве гостей в нём примут участие победители и призёры Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и футболисты сборной России, которые с большим успехом выступили на ЧМ-2018, пробившись в четвертьфинал, пишет НСН.



