Новый скейт-парк в Челябинске предадут муниципалитету
25 июля 2018, 13:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Челябинске на средства инвестора был построен скейт-парк. Он расположился в излюбленном месте спортсменов – за памятником Курчатовы на проспекте Ленина.
В четверг в 17-00 здесь состоится большой праздник, на котором объект передадут в муниципальную собственность - МБУ «Спортивный город».
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