Новый скейт-парк в Челябинске предадут муниципалитету

В Челябинске на средства инвестора был построен скейт-парк. Он расположился в излюбленном месте спортсменов – за памятником Курчатовы на проспекте Ленина.

В четверг в 17-00 здесь состоится большой праздник, на котором объект передадут в муниципальную собственность - МБУ «Спортивный город».