Собянин подвел итоги проведения Чемпионата мира по футболу в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги проведения в столице чемпионата мира по футболу и отметил слаженную работу всех городских служб в дни первенства.



"Москва стала столицей мирового футбола. Город принял 12 матчей, которые прошли на стадионах "Лужники" и "Спартак", их посетили 760 тыс. человек. Всего столицу в дни чемпионата посетили порядка 4,5 млн туристов и экскурсантов", - привела пресс-служба мэрии слова Собянина.



Больше всего туристов приезжало из Китая (223 тыс. человек), США (167 тыс. человек), Германии (84 тыс. человек), Нидерландов (62 тыс. человек) и Франции (45 тыс. человек). Многие гости получали необходимую информацию о городе через туристский call-центр, который работал круглосуточно на шести языках (английский, испанский, китайский, немецкий, русский, французский). Сотрудники центра приняли более 5 тыс. запросов. Средняя заполняемость московских гостиниц составила порядка 90%, а в центре города - 99%.



Как отметил на заседании президиума городского правительства во вторник глава Департамента спорта и туризма города Николай Гуляев, российскую столицу во время Чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля посетили 4,47 млн туристов и болельщиков.



Среди гостей Чемпионата в Москве 2,16 млн человек были граждане России, 0,82 млн - иностранцы из ближнего зарубежья, 1,49 млн - иностранцы из дальнего зарубежья. Около 3 млн туристов останавливались в российской столице с ночевкой, еще около 1,4 млн пробыли в Москве более 6 часов.



Всего гости ЧМ-2018 совершили 5 млн бесплатных поездок на общественном транспорте Москвы. «Впервые в вагонах метро был организован показ матчей ЧМ. В частности, финальный матч Франция-Хорватия посмотрели более 300 тыс. пассажиров метро», - добавили в мэрии.



Для медицинского обеспечения ЧМ-2018 в Москве было задействовано 32 стационарных пункта, 57 мобильных бригад, два вертолета санитарной авиации, 68 бригад скорой медицинской помощи, 600 медицинских работников.



«Культурная программа ЧМ-2018 включала порядка 50 мероприятий - выставки, фестивали, культурно-массовые мероприятия. Их посетили около 9 млн человек. Было организовано 600 экскурсий на восьми языках по акции «Москва - столица мирового футбола», которые посетили 20 тыс. человек. Туристам было роздано 1,5 млн. туристских карт-схем и путеводителей по Москве», - добавили в пресс-службе.



В организации ЧМ-2018 принимали участие 5 тыс. городских волонтеров, которые работали на транспорте, развлекательных площадках и туристических маршрутах, занимались медобслуживанием, организовывали городские мероприятия и работали в информационных и аккредитационном центрах.



«Трансляции матчей ЧМ-2018 обеспечивал Международный вещательный центр, который был организован в московском «Крокус Экспо». В нем работали порядка 3,5 тыс. человек. Общий охват аудитории составил порядка 4 млрд человек по всему миру, в том числе финальный матч ЧМ посмотрели более 1 млрд зрителей», - следует из материалов.



Кроме того, в помещении Колонного зала Дома союзов располагался городской пресс-центр для журналистов, не получивших аккредитацию FIFA. В ходе подготовки и проведения турнира услугами городского пресс-центра воспользовались 3,7 тыс. журналистов, из них 1,6 тыс. представителей иностранных СМИ.