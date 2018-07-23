Результаты тестов Криштиану Роналду удивили медиков
23 июля 2018, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]
После того, как португальский футболист Криштиану Роналду сдал медицинские тесты в итальянском клубе, специалисты «Ювентуса» были в шоке. Результаты форварда можно сравнить со здоровьем 20-летнего мужчины.
В организме Роналду 7 процентов жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10–11. Также стало известно, что Роналду покрыт мышцами на 50 процентов. Нормальный показатель - 46.
На чемпионате мира 33-летний футболист пробежал почти 34 километра.
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