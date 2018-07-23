Российская сборная завоевала бронзовую медаль на ЧЕ по современному пятиборью

Российская сборная завоевала одну бронзовую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью. Турнир проходил в Венгрии в Секешфехерваре.

В женской эстафете Светлана Лебедева и Екатерина Хураськина завоевали бронзовую медаль. В мужской - Олег Наумов и Илья Фролов стали шестыми. В смешанной эстафете Кирилл Беляков и Людмила Тебекина заняли четвёртое место.

В личном турнире лучший результат среди россиянок показала Ульяна Баташова, занявшая 10-е место. Среди мужчин оказался Александр Лесун, занявший 15-е место.

В общекомандном зачете Россия заняла седьмое место на чемпионате Европы. Франция выиграла пять золотых медалей из семи.

Первый чемпионат Европы по современному пятиборью прошел в Западном Берлине в 1987 году. До 2000 года мужской и женские турниры проходили в разных городах.