Российская сборная завоевала бронзовую медаль на ЧЕ по современному пятиборью
23 июля 2018, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]
Российская сборная завоевала одну бронзовую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью. Турнир проходил в Венгрии в Секешфехерваре.
В женской эстафете Светлана Лебедева и Екатерина Хураськина завоевали бронзовую медаль. В мужской - Олег Наумов и Илья Фролов стали шестыми. В смешанной эстафете Кирилл Беляков и Людмила Тебекина заняли четвёртое место.
В личном турнире лучший результат среди россиянок показала Ульяна Баташова, занявшая 10-е место. Среди мужчин оказался Александр Лесун, занявший 15-е место.
В общекомандном зачете Россия заняла седьмое место на чемпионате Европы. Франция выиграла пять золотых медалей из семи.
Первый чемпионат Европы по современному пятиборью прошел в Западном Берлине в 1987 году. До 2000 года мужской и женские турниры проходили в разных городах.
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