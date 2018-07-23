Впервые в истории пройдет чемпионат мира по самбо среди школьников

2018 год для самбо не рядовой. Отечественное единоборство празднует 80-летие. Старший тренер юношеской сборной России по самбо Андрей Родионов объяснил, в чем преимущества самбо и зачем оно нужно школьникам.

– Андрей Павлович, в этом году самбо как виду спорта исполнилось восемьдесят. Как будем отмечать это событие?

– Все спортивные мероприятия, проходящие в 2018-м, приурочены к юбилею самбо. Кульминация будет 16 ноября – в его официальный рождения (16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ «О развитии борьбы самбо» и это единоборство было признано официальным видом спорта). Мы проведем Всероссийский день самбо в 100 городах России. Москва станет центральной площадкой празднования, каждый регион представит свою самостоятельную программу.

Знаково, что в этом году мы впервые в истории проведем чемпионат мира среди школьников. Он состоится в Орле с 22 по 26 августа. На соревнования приедут руководители Международной федерации школьного спорта: они увидят наш уровень подготовки, оценят перспективы самбо. А это очень важно для его международного развития, особенно среди молодого поколения.

– А каковы перспективы развития самбо за рубежом?

– Я езжу практически на все международные мероприятия и могу сказать, что наблюдается хорошая тенденция. Самбо развивается в Европе, Азии и на других континентах. В каком бы уголке земного шара я ни оказался, везде встречаю людей, увлеченных этим видом спорта, развивающих его в своих странах. На соревнованиях спортсмены из других государств показывают довольно высокий уровень: иностранные команды всё больше составляют нам конкуренцию. Серьезно прибавили украинские спортсмены. Команды Казахстана, Азербайджана, Грузии – всегда опытные, хорошие самбисты. Но это касается не только стран бывшего Советского Союза. Хорошо показывают себя команды Франции, Испании, Венесуэлы...

– Помимо международного развития, Всероссийская федерация самбо решила сделать этот вид спорта популярным среди школьников. В нескольких регионах России запустили проект «Самбо в школу»: основы борьбы включили в программу уроков физкультуры или открыли дополнительные секции по самбо. С какими проблемами вы столкнулись?

– В прошлом году я был на «Президентских состязаниях» в Анапе, куда приехали школьники и учителя со всей России. Мы проводили там мастер-классы для спортсменов и тренеров. И после занятий я спросил у учителей, какие есть пожелания, проблемы, связанные с программой «Самбо в школу». Мне ответили, что главная проблема – нехватка залов. Не каждая школа, даже при желании развивать самбо, в состоянии выделить зал под дополнительную секцию. С этим сталкиваются малые и средние города. В современных школах, которые построили совсем недавно, есть вся необходимая материальная база. В новой школе в Долгопрудном, например, пять спортивных залов! Они предлагают во внеурочное время множество секций на выбор: от игровых видов спорта до борьбы. И учителей в штате у них больше. А если старый зал, маленькая школа, так уже не развернешься. На урок физкультуры там может прийти не один класс, а три-четыре. Учителя выматываются, брать какую-то дополнительную нагрузку они не готовы.

Родители тоже реагируют по-разному. Не все понимают, что навыки самообороны, умение правильно падать, которому учит самбо, – вещи для ребенка необходимые.

Приведу пример из своей жизни. Недавно шёл с сыном, он обо что-то зацепился и падает. Мои первые мысли: «Ну всё, сейчас выставит руку». А он, бах, и выходит на кувырок! Потому что умеет правильно падать. Благодаря самбо у нас вместо сломанной руки, максимум, грязная футболка была.

И, конечно, самбо придаёт уверенность в жизни. Человек знает, как себя защитить. А если в будущем еще какие-то спортивные достижения показывает, так это только бальзам на душу и тренеру, и родителям!

– В методичках программы «Самбо в школу» подчеркивается, что самбо не только развивает физически, но и прививает исторические и культурные ценности. Как вообще спорт с этим связан?

– Нельзя развиваться физически, не развиваясь духовно. Человек, который занимается только своим телом и плюет на духовное развитие, по большому счету калека. Когда ребёнок приходит в самбо, он постигает философию этого спорта. Он узнает историю нашего отечественного единоборства, знакомится с достижениями кумиров самбо. Понимает, что важно защищаться от агрессии, но не нападать самому. Все это ему объясняют тренеры. Он участвует в турнирах, посвященных памяти известных самбистов. Там рассказывают об этих людях, их пути к победам, волевых качествах – все это тоже развивает маленького самбиста.

У нас многие чемпионы мира и Европы ездят по регионам и дают мастер-классы. Ребёнок может пожать руку призёру, сфотографироваться с ним, да просто постоять рядом. Знаете, какое это для него событие? Он воочию видит титулованного спортсмена, разговаривает с ним и понимает, к чему стремиться. А если на мастер-классе ребенок еще и правильно бросит своего кумира и заслуженную похвалу получит – это для него мощный стимул дальше расти!

Мы прежде всего занимаемся воспитанием наших детей и юношей, которые в будущем станут защитниками отечества. В конце концов, этот вид спорта изначально был прикладным, военным. И сейчас он большое значение имеет во всех государственных структурах: в полиции, в армии. Хороший самбист – всегда на шаг впереди остальных.