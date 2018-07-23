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Челябинец Вячеслав Носков стал лучшим подводным пловцом в мире

23 июля 2018, 10:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Состязания завершились в сербском городе Белград, откуда челябинец привез сразу два золота. Он стал лучшим в эстафете четыре на сто и четыре на 200 метров.

Чемпионат мира собрал лучших пловцов из 39 стран. Вячеслав Носков представлял Россию – он является воспитанником СШОР №7 Челябинска.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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БЛ

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Челябинец Вячеслав Носков стал лучшим подводным пловцом в мире 10:43

Состязания завершились в сербском городе Белград, откуда челябинец привез сразу два золота. Он стал лучшим в эстафете четыре на сто и четыре на 200 метров. >>

Жителям Южного Урала рассказали,как передавать показания счетчиков электричества 20.07 15:18

В связи со сменой гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области энергетики ОАО «МРСК Урала» сообщают, что показания индивидуальных приборов учета электроэнергии за июль и последующие месяцы можно передать в ОАО «МРСК Урала» любым из следующих способов: >>
В Челябинске запустили первый вагон метро.

В Челябинске запустили первый вагон метро. 20.07 13:40

С 20 июля жители Челябинска смогут прокатиться на метро. Необычную кабинку, стилизованную под вагон метрополитена запустили на колесе обозрения 360° КРК «Мегаполис». Это метро не унесёт вас вглубь подземных тоннелей, а, напротив, поднимет на высоту птичьего полета и позволит увидеть любимый город под новым углом. >>
15 фактов о работе в Челябинске

15 фактов о работе в Челябинске 20.07 13:36

Никогда не знаешь, чем ещё может удивить Челябинск. Падающий метеорит, зашкаливающая радиация, центр металлургии - всё это точно про Челябинск. Но вот о работе в Челябинске и вправду знают очень мало. Мы решили это исправить. GorodRabot.ru собрал 15 фактов о жизни и работе в Челябинске. Читайте - будет интересно. >>
В правительство России внесен проект закона о сводных расчетах

В правительство России внесен проект закона о сводных расчетах 20.07 11:38

Проект закона о сводных расчетах, благодаря которому можно оценивать состояние атмосферы и регулировать выбросы в период неблагоприятных метеоусловий, был внесен в Правительство России. >>

Челябинцам покажут лучшие короткометражки на фестивале уличного кино 20.07 10:28

Уже в эту субботу, 21 июля, в 21-00 всех жителей Челябинска и гостей города приглашают на бесплатный показ короткометражных фильмов, которые сняли молодые авторы. Лучшие картины по мнению зрителей будут удостоены особой награды — статуэтки Фестиваля. >>

//Новости МирТесен



Челябинские эксперты оценили готовность региона к приему туристов из Китая 20.07 09:21

В июле первая группа из Поднебесной протестировала туристические маршруты Южного Урала. Гостей восхитила уникальная природа нашего края, порадовала ценовая политика. Вместе с тем они обратили внимание на недостатки, препятствующие развитию международного туризма. Главные проблемы: трудности общения в виртуальном пространстве, отсутствие навигации и сервис, не соответствующий требованиям китайской стороны. >>

Уральская ВСМ вызвала интерес у немецких инвесторов 19.07 14:55

Инвестировать средства, предложить варианты кредитования и выступить одним из техпартнеров строительства выразила желание немецкая компания. Инициатива была следствием договоренностей, которые были достигнуты в рамках переговоров представителей Германии и главы Южного Урала Бориса Дубровского на минувшей международной выставке ИННОПРОМ-2018. >>

Обсуждение законопроекта об изменении пенсионной системы продлено до 24 сентября 19.07 13:16

Более двух месяцев запросил профильный Комитет по труду и соцполитике государственной думы России на обсуждение поправок в изменение закона о пенсиях. Об этом сегодня, 19 июля, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. >>

//Новости Гнездо.ру

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Tele2 и Фонд «Навстречу переменам» предоставят гранты пяти лучшим соцпроектам

Tele2 и Фонд «Навстречу переменам» предоставят гранты пяти лучшим соцпроектам 19.07 11:16

Пять самых лучших социальных проектов будут выбраны 22 ноября в Москве на финале IV Всероссийского конкурса проектов для улучшения жизни детей. Его организовал Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» и компания Tele2. >>

Россияне завоевали бронзу на чемпионате Европы по дзюдо 19.07 10:00

Представители российской сборной завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по дзюдо, который состоялся в Екатеринбурге при поддержке Русской медной компании. >>
Челябинцам рассказали, в каких районах самый чистый воздух

Челябинцам рассказали, в каких районах самый чистый воздух 19.07 09:16

Цены на недвижимость в Челябинске сейчас одни из самых низких, поэтому самое время подумать, где купить новое жилье. Более 25 тысяч свежих объявлений о продаже недвижимости вы можете найти на сайте на GorodKvadratov.ru. Также специалисты порекомендовали самые чистые районы для проживания: это Курчатовский, Калининский и Центр. >>

//Новости Redtram

Борис Дубровский вошел в Президиум Государственного совета России 18.07 20:08

Глава Южного Урала вошел в президиум Государственного совета России. Такое решение принял Владимир Путин. >>

«Квадрат» в центре Челябинска будет благоустроен по московскому проекту 18.07 15:18

По данным телеграмм-канала Е-область московские архитекторы разработают и утвердят общую концепцию благоустройства центра Челябинска. Об этом сообщили на совещании по подготовке к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС. >>
Анатолий Литовченко рассказал, как будут устроены новые собрания собственников

Анатолий Литовченко рассказал, как будут устроены новые собрания собственников 18.07 08:42

Благодаря нововведениям в проведении общих собраний собственников многоквартирного дома принимать решения станет намного проще и быстрее. Речь идет о делегатах – одному избранному владельцу жилья с лестничной площадки, которому соседи поручают изъявлять свою волю. Одним из соавторов данного законопроекта, который уже прошел первое чтение, стал депутат Госдумы Анатолий Литовченко. >>

//Новости ADWILE

РМК создаст единую систему мониторинга в Екатеринбурге

РМК создаст единую систему мониторинга в Екатеринбурге 18.07 07:36

РМК договорилась с лидерами по управлению информационными технологиями о сотрудничестве для создания единого штаба в Екатеринбурге. Сюда будет стекаться информация о работе каждого предприятия группы компаний. Нововведения обсудило руководство РМК во время переговоров на выставке ИННОПРОМ. >>
Открыт прием заявок на участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018»

Открыт прием заявок на участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018» 17.07 15:30

В Челябинске стартует прием заявок на участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске». В этом году мультимедийный проект радиостанции «Челябинское эхо» и 31 канала пройдет уже в четвертый раз. >>
Анатолий Литовченко голосует за справедливые тарифы для сельхозпроизводителей

Анатолий Литовченко голосует за справедливые тарифы для сельхозпроизводителей 17.07 15:04

Законопроект, предусматривающий ввести льготные тарифы на электроэнергию для предприятий АПК, внесен в Госдуму. С такой инициативой выступил Андрей Барышев, член комитета по контролю и регламенту российского парламента и Анатолий Литовченко, депутат Госдумы РФ. Законопроект также поддержали более 70 парламентариев, в том числе представители фракции «Единая Россия». >>
В Еманжелинске заканчивают ремонт дороги и коллектора

В Еманжелинске заканчивают ремонт дороги и коллектора 17.07 13:50

В Еманжелинском городском округе продолжаются работы по ремонту и благоустройству инфраструктуры, которые были инициированы благодаря наказам жителей. В этом им помог депутат Госдумы Анатолий Литовченко. >>
Реконструкция домны на ММК снизит объемы пыли на 600 тонн

Реконструкция домны на ММК снизит объемы пыли на 600 тонн 17.07 10:33

ММК взял курс на улучшение экологии в соответствии с пожеланиями президента страны Владимира Путина. За минувшие полгода специалисты Магнитогорского металлургического комбината аккуратно разобрали старую доменную печь №1, которая стояла у истоков комбината. Именно она была запущена в 1932 году – в год рождения предприятия. Благодаря новому оборудованию нагрузка на окружающую среду снизится на 600 тонн пыли ежегодно. >>
Экопрограмма ММК позволит на треть снизить объемы выбросов

Экопрограмма ММК позволит на треть снизить объемы выбросов 17.07 09:56

В текущем году вложения Магнитогорского металлургического комбината в природоохранные мероприятия достигли 5.5 миллиардов рублей, что выше прошлогоднего показателя почти на 40 процентов. Благодаря природоохранным мероприятиям комбината выбросы в атмосферу к 2024 году будут сокращены на треть. Успешную работу ММК в сфере защиты экологии отметил благодарностью президент страны Владимир Путин. >>

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В России на пенсии находятся почти треть жителей

В России на пенсии находятся почти треть жителей 17.07 08:45

По данным экспертов Росстата, согласно информации на 1 января 2018 года порядка трети жителей Российской Федерации, а именно 31,7 процентов, уже вышли на пенсию. >>

Темпы индексации пенсии достигли рекордных значений 16.07 13:18

В понедельник, 16 июля, глава Минтруда РФ Максим Топилин рассказал журналистам о запланированном повышении пенсий, которые будут в два раза больше прогнозируемого уровня инфляции. В денежном эквиваленте пенсия каждого россиянина вырастет на тысячу рублей. >>

Группу «Рефлекс» впечатлил позитивный Челябинск 16.07 12:41

Участники группы «Рефлекс», которая была приглашена на празднование Дня металлургов, отметили, что Челябинск расцветает. >>
Металлурги Челябинска встретили аплодисментами Бориса Дубровского

Металлурги Челябинска встретили аплодисментами Бориса Дубровского 16.07 12:34

В минувшую субботу, 14 июля, в День металлурга глава региона Борис Дубровский лично приехал поздравить южноуральцев с праздником. Челябинцы встретили губернатора аплодисментами и поблагодарили за большой вклад в развитие Металлургического района и улучшение экологии. >>
Глава Металлургического района поздравил металлургов с праздником

Глава Металлургического района поздравил металлургов с праздником 16.07 09:49

Глава Металлургического района Челябинска Сергей Николаевич Кочетков поздравил металлургов с профессиональным праздником. >>

На митинг «Справедливой России» собралось 900 человек вместо обещанных 3000 14.07 12:18

Сегодня, 14 июля, в 12-00 на площадке у ДК «Колющенко» в Челябинске активисты партии «Справедливая Россия» во главе с Валерием Гартунгом организовали еще одну акцию протеста. Челябинцы требовали рассмотреть альтернативу будущим законам о повышении пенсионного возраста и НДС. Вопреки заявлениям организаторов о том, что на акцию придут порядка 3 тысяч человек, по факту собралось менее тысячи. >>

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