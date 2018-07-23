Челябинец Вячеслав Носков стал лучшим подводным пловцом в мире

Состязания завершились в сербском городе Белград, откуда челябинец привез сразу два золота. Он стал лучшим в эстафете четыре на сто и четыре на 200 метров.

Чемпионат мира собрал лучших пловцов из 39 стран. Вячеслав Носков представлял Россию – он является воспитанником СШОР №7 Челябинска.