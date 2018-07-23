Челябинец Вячеслав Носков стал лучшим подводным пловцом в мире
23 июля 2018, 10:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Состязания завершились в сербском городе Белград, откуда челябинец привез сразу два золота. Он стал лучшим в эстафете четыре на сто и четыре на 200 метров.
Чемпионат мира собрал лучших пловцов из 39 стран. Вячеслав Носков представлял Россию – он является воспитанником СШОР №7 Челябинска.
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