Ян Непомнящий выиграл шахматный турнир в Дортмунде

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем шахматного супертурнира в немецком Дортмунде. В заключительном туре он обыграл немецкого шахматиста Георга Майера.

В партии заключительного тура Ян Непомнящий играл белыми фигурами. После 27-го хода российского гроссмейстера его противник, немецкий шахматист Георг Майер, признал поражение.

В семи турах шахматного турнира в Дортмунде Ян Непомнящий набрал пять очков. Это позволило ему стать недосягаемым для преследователей.

Ранее гроссмейстеры Владимир Крамник и Сергей Карякин вошли в состав сборной России на шахматную олимпиаду, сообщает РИА Новости.