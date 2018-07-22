Ян Непомнящий выиграл шахматный турнир в Дортмунде
22 июля 2018, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем шахматного супертурнира в немецком Дортмунде. В заключительном туре он обыграл немецкого шахматиста Георга Майера.
В партии заключительного тура Ян Непомнящий играл белыми фигурами. После 27-го хода российского гроссмейстера его противник, немецкий шахматист Георг Майер, признал поражение.
В семи турах шахматного турнира в Дортмунде Ян Непомнящий набрал пять очков. Это позволило ему стать недосягаемым для преследователей.
Ранее гроссмейстеры Владимир Крамник и Сергей Карякин вошли в состав сборной России на шахматную олимпиаду, сообщает РИА Новости.
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