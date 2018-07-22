"Брайан открыл мне новый мир", заявила Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева, переехавшая в Канаду, рассказала о работе со своим новым тренером Брайаном Орсером: «Он открыл для меня новый мир. Я представить не могла, что так можно».

«Брайан открыл для меня, наверное, абсолютно новый мир. Как присесть на ногу, куда направить конек – я даже представить себе не могла, что так можно», - рассказала Евгения Медведева в интервью.

Фигуристка заявила, что приближающийся сезон будет полон перемен и новых открытий. Она намерена активно развиваться и продолжать оттачивать свое мастерство, и планирует «максимально дополнить и преобразить свой образ». Собственно, ведь именно за этим она и приняла решение тренироваться у Брайана Орсера, когда в мае покинула свою многолетнюю наставницу Этери Тутберидзе.

Среди плюсов жизни и работы в Канаде Евгения отмечает открытость и приветливость людей, а также спокойствие в стране. Ранее вице-чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане уточнила, что выступать планирует по-прежнему за Россию, сообщает Lenta.ru.