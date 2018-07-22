У «Зенита» появилась игра. «Интер»(Милан) - «Зенит»( Санкт-Петербург ) 3:3

Может быть, мы еще не можем расстаться с играми ЧМ-2018, после увиденного очень сложно анализировать игру наших команд, и в частости «Зенита». Игрокам после возвращения из сборных трудно с точки зрения эмоциональной составляющей, но эта составляющая позитивная, и, возможно, благодаря этому ребята быстрее наберут форму и придут в себя.

На самом деле ситуация у Семака – сложнейшая. Труднее, чем была у Роберто Манчини и Мирчи Луческу, когда они приступали к работе с сине-бело-голубыми, сообщает издание sportsdaily.ru.

Во-первых, Сергею Богдановичу крайне не повезло, что он принял «Зенит» в год проведения чемпионата мира. Только на третьем сборе, то есть менее чем за две недели (!) до старта чемпионата, Семак получил в свое распоряжение всех игроков основной обоймы. Если для болельщиков выступление сборной России на чемпионате мира – счастье, то для главного тренера «Зенита» – головная боль. Андрей Лунев, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, а также Артем Дзюба остались без нормального отдыха. Особенно это отразится в физическом и эмоциональном плане на Жиркове, Кузяеве и Дзюбе, которые получили большую нагрузку. Как, кстати, и на Браниславе Ивановиче.

Руководство и тренерский пул «Зенита» во главе с Сергеем Семаком должен определиться на кого можно уже сейчас рассчитывать, а на кого — немного позже. К сожалению, не все вернулись из сборной полностью здоровыми. У Жиркова очень неприятная травма, у него сложный процесс реабилитации. Пока невозможно предсказать, когда он сможет заиграть в свою полную силу. Ерохин приехал из сборной с травмой стопы, которая не позволяет ему и сейчас тренироваться, и в течение ближайшего времени, к сожалению, команда не может на него рассчитывать. Если прибавить к ним Кокорина и Мамману, то это уже четыре человека из заявочного списка, с которым нужно скоро определиться. Конечно, это достаточно серьезная потеря. Плюс пока отсутствие каких-либо приобретений на трансферном рынке и на данном этапе все это ставит определенные ограничения.

Игроки, которые прошли всю предсезонную подготовку, с точки зрения функционального состояния находятся в нормальной форме, считает главный тренер, что касается игроков сборной, здесь пока сложно сказать, когда они наберут оптимальную форму. Это видно и по тренировочному процессу. Необходимо как можно быстрее выровнить и функциональное и эмоциональное состояние. Это непросто, но необходимо быстрее разобраться с игроками, которые быстрее наберут нужные кондиции, ведь но начала сезона осталась неделя, а «Зенит» пока не может даже приблизительно использовать оптимальный состав.

Игра на уровне топ-команды, какой является миланский «Интер» даст возможность проверить разные сочетания футболистов и разные тактические схемы.

Эта игра была совсем не похожа на тренировочную , это был по настоящему напряженыый, скоростной, зрелищный футбол . Этому способствовала обстановка на стадионе в г.Пиза, где в 35 градусную жару собралось более 10 тысяч болельщиков и в интернете игру смотрели 35 тысяч человек.

«Зенит» значительно прибавил в движении, владение мячом только на первых минутах было за миланцами. Наши ребята, хорошо и без фоллов играли прессинг и на 13 минуте интересный проход Ригони по правой бровке завершился забросом мяча на Дзюбу , но он не смог усмирить мяч. Артем очень старательно работает на поле, успевает в трудную минуту помочь защитникам и всегда полезен в нападении.

Футбол был открытый и зрелищный. Лучано Спаллетти главный тренер «Интера» ( а в недалеком прошлом тренер «Зенита») оченнь тепло встретил Сергея Семака и настрой на игру был дружелюбным.

На 16 минуте нападающий миланцев Кандрева неожиданно с дистанции 37 метров, попадает в верхний угол ворот 1:0 повели итальянцы. Тактической ошибки наших защитников здесь не было, такие удары случаются хорошо, что это на тренировочной игре. У «Интера» оченть активен Политано, игрок высокого уровня, но наши защитники в целом с ним справились и не дали ему шансов на голевой момент.

Хорош в отборах мяча Шатов, он не проиграл ни одного единоборства, К сожалению до 21 минуты у зенитовцев не было ударов по воротам. Очень сильная и слаженная игра защитников в обороне миланской команды, а высокий прессинг не давал возможность быстрого выхода игроков из обороны в атаку.

На 26 минуте «Зенит» несколько перестроил свою игру и получилась эффективная атака, Дзюба принял мяч в штрафной итальянцев и точно сбросил мяч на ход Нобоа и тот без остановки мяча, с лёта, закрученным ударом забивает гол 1:1 На Дзюбе много фоллят и это дает возможность выполнять опасные штрафные удары, но пока с ударами не все получается.

Сегодня «Зенит» совсем другой, чем в игре 17 июля с «Дженоа», ребята явно прогрессируют и находят понимание друг с другом и скорость мышления совсем другая. «Интер» к 34 минуте сбросил скорости и пытался играть на «классе», но «Зенит» ломает вальяжную игру мэтров и создает одну за другой опасные атаки. Необходимо отметить Набиуллина, котоый и в защите отрабатывал и в нападении активен, а ведь это тот игрок, который не устраивал предыдущего тренера «Зенита» Манчини и он сначала полировал скамейку запасных а потом его отправил в аренду. Ведь тоже самое было и с Шатовым, Нобоа, Дзюбой и Маком. Закончился первый тайм и можно отметить, наши ребята смотрелись очень убедительно, много атаковали, а итальянцам кроме удара Кандревы ничего создать не смогли.

Во втором тайме вышли Смольников и Мак. Эти перестроения позволили двум милансим нападающим неожиданно выкатиться на ворота Лунева , который спас ворота, но арбитр усмотрел нарушение правил, хотя там не было даже касания игроков «Интера» и назначил пенальти. Рикарди пробивает и счет становится 2:1.

Нужно отметить очень высокий темп игры, который позволил Роберту Маку провести индивидуальный проход к воротам и нанести неотразимый удар в верхний угол ворот. Счет стал 2:2. После этого происходят массовые замены игроков в обеих командах, надо дать возможность всем попробовать свои силы с таким серьёзным оппонентом. На 72 минуте Шатов сделал точечную передачу Эрнани и он с 35 метров бьёт и попадает в штангу, а мяч влетает в ворота 3:2 повел «Зенит», но уже на 75 минуте Мартинес сравнивает счет 3:3 Беда зенитовцев — потеря концентрации внимания у защитников- преследует их на протяжении нескольких лет. Матч закончился боевой ничьей. Эта последняя тренировочная игра вселяет определенную надежду на успешный старт в чемпионате России 29 июля в 14:00 «Енисей» - «Зенит».