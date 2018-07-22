Гассиев, проигравший украинцу Усику, пообещал вернуться на ринг сильнее

Россиянин Мурат Гассиев, потерпевший поражение в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе, пообещал в будущем вернуться на ринг более сильным, чем в настоящий момент.

Спортсмен признался, что сражение с украинским боксером Александром Усиком являлось для него хорошей школой и заставило его задуматься о работе над ошибками, передает РИА "Новости".

Гассиев поздравил команду своего соперника с замечательной работой. Он добавил, что заранее знал о том, что Усик будет проводить серийные комбинации и много двигаться в ринге. По словам россиянина, ему следовало лишать противника пространства. Гассиев добавил, что Усик объективно был готов к бою лучше и победил заслуженно.