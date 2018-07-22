Гассиев, проигравший украинцу Усику, пообещал вернуться на ринг сильнее
22 июля 2018, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]
Россиянин Мурат Гассиев, потерпевший поражение в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе, пообещал в будущем вернуться на ринг более сильным, чем в настоящий момент.
Спортсмен признался, что сражение с украинским боксером Александром Усиком являлось для него хорошей школой и заставило его задуматься о работе над ошибками, передает РИА "Новости".
Гассиев поздравил команду своего соперника с замечательной работой. Он добавил, что заранее знал о том, что Усик будет проводить серийные комбинации и много двигаться в ринге. По словам россиянина, ему следовало лишать противника пространства. Гассиев добавил, что Усик объективно был готов к бою лучше и победил заслуженно.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес