Ласицкене выиграла чемпионат России с первой попытки
19 июля 2018, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]
Мария Ласицкене выиграла чемпионат России по легкой атлетике. Чтобы завоевать золотую медаль и чемпионский титул, российской прыгунье в высоту понадобилась всего одна попытка.
Мария Ласицкене покорила планку на высоте 2,00 метра с первой попытки. Это принесло ей золотую медаль чемпионата России.
Серебряную медаль чемпионата России по легкой атлетике завоевала Анна Чичерова, чемпионка Олимпиады-2012, с результатом 1,90 метра. Эти соревнования стали для нее первыми после отбытия дисквалификации.
На третью ступеньку за бронзовой медалью поднялась Татьяна Одинева с результатом 1,90 метра, сообщают «Вести».
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