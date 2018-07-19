Ласицкене выиграла чемпионат России с первой попытки

Мария Ласицкене выиграла чемпионат России по легкой атлетике. Чтобы завоевать золотую медаль и чемпионский титул, российской прыгунье в высоту понадобилась всего одна попытка.

Мария Ласицкене покорила планку на высоте 2,00 метра с первой попытки. Это принесло ей золотую медаль чемпионата России.

Серебряную медаль чемпионата России по легкой атлетике завоевала Анна Чичерова, чемпионка Олимпиады-2012, с результатом 1,90 метра. Эти соревнования стали для нее первыми после отбытия дисквалификации.

На третью ступеньку за бронзовой медалью поднялась Татьяна Одинева с результатом 1,90 метра, сообщают «Вести».