Россияне завоевали бронзу на чемпионате Европы по дзюдо
19 июля 2018, 10:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Представители российской сборной завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по дзюдо, который состоялся в Екатеринбурге при поддержке Русской медной компании.
Интересно, что третье место россияне поделили с представителями Украины,а золотые медали увезли немецкие дзюдоисты.
Добавим, что всего в состязании участвовала 21 смешанная команда из разных стран мира. такие соревнования хотят внести в программу Олимпийских игр в Токио, которые состоятся в 2020 году.
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