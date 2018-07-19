Россияне завоевали бронзу на чемпионате Европы по дзюдо

Представители российской сборной завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по дзюдо, который состоялся в Екатеринбурге при поддержке Русской медной компании.

Интересно, что третье место россияне поделили с представителями Украины,а золотые медали увезли немецкие дзюдоисты.

Добавим, что всего в состязании участвовала 21 смешанная команда из разных стран мира. такие соревнования хотят внести в программу Олимпийских игр в Токио, которые состоятся в 2020 году.