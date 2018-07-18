Конфликт тренера по футболу Кирьякова с журналистом перерос в драку
18 июля 2018, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший нападающий сборной России по футболу, тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков недавно припомнил спортивному журналисту Игорю Рабинеру статью более чем годичной давности. В мае 2017 года Рабинер раскритиковал тогдашнего главного тренера "Арсенала" Кирьякова.
Футболист нашел момент и попытался выяснить отношения с журналистом. Конфликт произошел в студии телеканала "Матч ТВ" на Воробьевых горах, подготовленной к чемпионату мира по футболу 2018 года. Рабинер, работающий в "Спорт-Экспрессе" и Кирьяков были приглашены в студию как эксперты. Когда они встретились, Кирьяков спросил, не хочет ли Рабинер ему что-то сказать. Не получив ответа, ударил журналиста по лицу. Завязалась драка, которую прекратили сотрудники телеканала. Рабинер на своей странице в Facebook написал, что не собирается подавать заявление в полицию.
Редакция издания "Спорт-Экспресс" потребовала от Кирьякова публичных извинений своему сотруднику. Если Игорь Рабинер обратится в правоохранительные органы, издание окажет ему всяческую поддержку.
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