Иностранные болельщики потратили около $1,5 млрд на ЧМ-2018

Согласно исследованиям, иностранные гости потратили в России во время Чемпионата мира по футболу около $1,5 млрд. При анализе учитывались наличные и безналичные расходы, также и конверсия валют. В сети выложили видео церемонии закрытия ЧМ-2018 в Москве

Как выяснилось, больше всего болельщики тратили на рестораны, гостиницы и транспорт, немалую часть денежных средств иностранцы оставляли в барах, музеях и сувенирных магазинах, передаёт ТАСС.

По оценкам Сбербанка, расходы иностранных болельщиков превысили в 2 раза по сравнению с тем же периодом в 2017 году, когда проводился Кубок Конфедерации.

Во время турнира иностранцы больше всего тратили деньги в столице, оставив 18,5 млрд рублей. На втором месте – Санкт-Петербург. Там болельщики потратили выше 8 млрд рублей.

Лидерами по расходам оказались туристы из Соединённых Штатов. По словам источника, В РФ американцы оставили более 5,6 млрд рублей. На втором месте - туристы из Китая. Они потратили более 4 млрд рублей.

Напомним, что следующий Чемпиона мира по футболу состоится в 2022 году в Катаре.