Лучший молодой игрок ЧМ-2018 отдал заработанный в турнире гонорар больным детям

Самый молодой игрок ЧМ-2018 Килиан Мбаппе - нападающий французской сборной, отказался от заработанных от участия в мундиале денег в пользу благотворительности.

Заработанный гонорар в 550 тысяч долларов он передает на нужды детей-спортсменов с ограниченными физическими возможностями, пишет Ридус со ссылкой на Twitter-аккаунте FourFourTweet.

В финале чемпионата 19-летний Мбаппе забил один из четырех голов в ворота Хорватии, обыграв соперника со счетом 4:2 в пользу Франции.

Издание отмечает, что летом 2017 года Мбаппе перешел из «Монако» во французский «Пари Сен-Жермен» за 180 миллионов евро, а сумма заработанного за год гонорара составляет порядка 18 миллионов евро.