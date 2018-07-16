Лучший молодой игрок ЧМ-2018 отдал заработанный в турнире гонорар больным детям
16 июля 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Самый молодой игрок ЧМ-2018 Килиан Мбаппе - нападающий французской сборной, отказался от заработанных от участия в мундиале денег в пользу благотворительности.
Заработанный гонорар в 550 тысяч долларов он передает на нужды детей-спортсменов с ограниченными физическими возможностями, пишет Ридус со ссылкой на Twitter-аккаунте FourFourTweet.
В финале чемпионата 19-летний Мбаппе забил один из четырех голов в ворота Хорватии, обыграв соперника со счетом 4:2 в пользу Франции.
Издание отмечает, что летом 2017 года Мбаппе перешел из «Монако» во французский «Пари Сен-Жермен» за 180 миллионов евро, а сумма заработанного за год гонорара составляет порядка 18 миллионов евро.
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