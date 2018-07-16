Чемпионат мира можно выиграть, не проведя ни одного матча
16 июля 2018, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]
Альфонс Ареола стал первым французским футболистом, который выиграл медаль чемпионата мира, не сыграв ни одного матча за свою сборную.
25-летний вратарь был одним из двух игроков команды, которые не провели на первенстве ни одной минуты. Второй футболист - защитник Адиль Рами. В отличие от голкипера, никогда не выходившего на поле в составе «трехцветных», Рами до чемпионата мира сыграл за сборную 35 матчей.
Французы выиграли турнир по итогам финала, состоявшегося накануне в Москве. Коллектив Дидье Дешама взял верх над хорватами, встреча закончилась со счетом 4:2. Сборная Франции завоевала титул во второй раз в своей истории.
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