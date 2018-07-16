Два российских футболиста претендуют на звание Лучшего гола ЧМ-2018

На официальном сайте ФИФА пройдёт голосование за Лучший гол Чемпионата мира по футболу-2018, который вчера завершился в России. Среди российских спортсменов номинированы голы нападающего Артёма Дзюбы и полузащитника Дениса Черышева. Франция с золотом на вершине пирамиды Мундиаля. Франция-Хорватия 4:2

В число номинантов вошли два гола Черышева: в ворота сборной Саудовской Аравии в групповом этапе и Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. А также мяч Дзюбы в игре с египтянами в групповом этапе.

На звание автора лучшего гола претендуют 17 футболистов. Среди них Криштиану Роналду, Лионель Месси, Лука Модрич, Бенжамен Павар, Начо Фернандес, Филиппе Коутиньо и т.д. Голосование пройдет на сайте ФИФА до 23 июля.

Напомним, что сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти право выхода в полуфинал Чемпионата мира по футболу 2018.