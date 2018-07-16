Два российских футболиста претендуют на звание Лучшего гола ЧМ-2018
16 июля 2018, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]
На официальном сайте ФИФА пройдёт голосование за Лучший гол Чемпионата мира по футболу-2018, который вчера завершился в России. Среди российских спортсменов номинированы голы нападающего Артёма Дзюбы и полузащитника Дениса Черышева.
В число номинантов вошли два гола Черышева: в ворота сборной Саудовской Аравии в групповом этапе и Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. А также мяч Дзюбы в игре с египтянами в групповом этапе.
На звание автора лучшего гола претендуют 17 футболистов. Среди них Криштиану Роналду, Лионель Месси, Лука Модрич, Бенжамен Павар, Начо Фернандес, Филиппе Коутиньо и т.д. Голосование пройдет на сайте ФИФА до 23 июля.
Напомним, что сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти право выхода в полуфинал Чемпионата мира по футболу 2018.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес