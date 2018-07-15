Франция с золотом на вершине пирамиды Мундиаля. Франция-Хорватия 4:2

15 июля в «Лужниках» состоялся финальный матч чемпионата мира—2018, сборных Франции и Хорватии. Главный арбитр: Нестор Питана (Аргентина). Сборная Франции молодая команда, отличается высокими атлетическими кондициями, высококлассным подбором игроков. У хорватов бойцовский характер и запредельная мотивация, ведь никогда в своей истории балканская команда ещё не забиралась так высоко. . Обе команды не потерпели ни одного поражения на турнире.

64 матч на ЧМ-2018 стал триумфом европейского футбола. Чисто жизненная драматургия развернулась на финальном матче чемпионата мира. Игра началась в медленном темпе, команды старались сохранить энергию и накал борьбы на весь финал.

Хорваты с 7 минуты стали прессинговать, пошла очень осторожная игра, что и понятно. Высокий прессинг хорватов дал возможность больше держать мяч. На 11 минуте Перишича упустили в штрафной, но он неловко обработал мяч и здесь повезло французам. Сборная Франции пытается в атаке играть через Жиру, но у него не было за весь чемпионат ни одного попадания в ворота.

К 16 минуте хорваты активней, больше владеют мячом, выглядят хорошо в атлетическом плане.

На 17 минуте французы предприняли массированную атаку и в итоге Гризманна свалили и он исполнил штрафной , а злой гений Манджукич головой срезает мяч в свои ворота (автогол) 1:0 повели французы.

После серии атак на 28 минуте Перишич сильным ударом с 22 метров попадает в верхний угол ворот и Льорис бессилен спасти ворота 1:1. Для финала игра удивительно зрелищная и трибуны в ажиотаже, они оценили высокую самоотдачу футболистов. Следует отметить отличную игру хорватов в единоборствах, что сбивало французов в самом начале организации их атак, видимо в этом и состояла установка тренера на игру и они четко придерживались этой тактики. Однако какой бы не была стратегия, а динамика игры вносит свои поправки.

На 34 минуте стремительная атака французов заставила ошибиться активно играющего Перишича, который рукой сыграл в штрафной сборной Франции. Видеопросмотр (VAR) подтвердил допущенную ошибку, и Нестор Питана назначает пенальти, Гризманн четко исполнил наказание и счет на 38 минуте стал 2:1. Первый тайм на этом завершился.









Второй тайм продолжился в тех же составах и первая атака в исполнении того-же Гризманна легко ликвидирует Субашич. К 48 минуте у Модрича 85% точных передач, а забивают опять французы. На 59 минуте они разыграли в одно касание неожиданную комбинацию и Погба пробил, но попал в Модрича , мяч отскочил опять к Погба и он повторным ударом забивает гол-3:1

Игра носит динамичный характер, отличный футбол в финале показывают обе команды, это можно назвать торжеством характеров и физической готовности футболистов, но удача на стороне сборной Франции. На 65 минуте они выполнили острый выпад на ворота хорватов и Мбаппе сильным и точным ударом из-за штрафной с 28 метров попадает в нижний угол ворот и делает счет 4:1. После забитого гола у французов стало вообще все получатся, но в какой-то момент они расслабились и на 69 минуте ошибся вратарь Льорис, он заигрался с мячом, а его обокрал Манджукич и забил гол 4:2.

С 74 минуты хорваты пытаются отыграться, вся сборная Франции ушла в защиту и пытались подловить хорватов на контратаках. Французы пробили 7 раз по воротам , а хорваты-14.

6 голов в общей сложности забили команды. Прозвучал финальный свисток. Да здравствует Франция!!! VIVE LA FRANCE!!! Они ждали этого момента 20 лет. Это был прекрасный, харизматический финал.