В сети выложили видео церемонии закрытия ЧМ-2018 в Москве

В сети выложили видеозапись церемонии закрытия Чемпионата мира по футболу-2018 в Москве.

Мундиаль впервые проходит в России. Через несколько минут станет известен победитель мундиаля.

Вероятно, "золото" завоюет сборная Франция. Французы так разошлись к середине второго тайма. Громят хорватов. Счет уже 4:1 в пользу сборной Франции. Четвертый гол в ворота Хорватии на 65-й минуте забил Килиан Мбаппе. Эксперты отмечают, что сборная Франции играет грамотно. Не успели дописать новость, как Хорватия сравняла счет. Отличился Манджукич.

А на церемонии закрытия ЧМ-2018 по футболу актер Уилл Смит, американский исполнитель Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи исполнили официальный гимн мундиаля Live It Up, сообщает ИА "Росбалт".

Болельщикам показали шоу с участием танцоров и барабанщиков.