Хорватия сравняла счет - 1:1, забил Иван Перишич. Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич забил первый гол в свои ворота. Автогол зафиксирован на 18-й минуте матча между сборными Хорватии и Франции на чемпионате мира по футболу.

Сегодня к вечеру станет известен победитель ЧМ-2018. Франция или Хорватия. Вела французская сборная. Марио Манджукич был дико огорчен, все эмоции на его лице. Хорваты сконцентрировались. Как отмечают эксперты, на этом мундиале хорваты удивительно бьют по воротам соперников. У Перишича мяч оказался, когда хорваты разыграли штрафной. Он красиво направил мяч в дальний угол.

Встреча проходит в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". На матче присутствуют президенты России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон с супругой, Хорватии Колинда Грабар-Китарович и ФИФА Джанни Инфантино.