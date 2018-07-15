Инфантино признался, что за время ЧМ-2018 "все влюбились в Россию"
15 июля 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в воскресенье, 15 июля, в рамках церемонии передачи Катару полномочий на проведение следующего чемпионата мира по футболу 2022 года глава ФИФА Джанни Инфантино сделал важное заявление.
Инфантино признался, что за время проведения мундиаля он влюбился в Россию. Кроме того, президент Международной федерации футбола убежден, что многие также полюбили эту страну с ее гостеприимными людьми и позитивной атмосферой, передает РИА "Новости".
Джанни Инфантино выразил уверенность в том, что через четыре года в Катаре болельщики смогут увидеть такую же радостную картину.
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