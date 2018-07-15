Моуринью назвал самый яркий момент для себя на ЧМ-2018

В воскресенье, 15 июля, легендарный португальский тренер Жозе Моуринью поделился своими впечатлениями о чемпионате мира. Он рассказал о самом ярком для себя моменте в рамках мундиаля в России.

Моуринью признался, что остался очень доволен ЧМ-2018. По его словам, многие считают, что футболисты выступают исключительно ради гонораров, однако на деле спортсмены влюблены в этот вид спорта и испытывают невероятную гордость, представляя свою страну.

Как сообщает RT, тренер особенно отметил искренние эмоции, который может приносить спорт. В частности, он напомнил о слезах Хосе Марии Хименеса – защитника сборной Уругвая, который начал плакать еще до того, как прозвучал финальный свисток и стало понятно, что его команда покидает ЧМ.