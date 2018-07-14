Бронзовые медали у сборной Бельгии. Англия уступила Бельгии 0:2

Сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» определился первый призер чемпионата мира в России. Бельгия и Англия разыграли бронзовые комплекты медалей. Иранец Алиреза Фагани главный арбитр матча.

Соотечественники Фагани - Реза Сохандан и Мохаммадреза Мансури выполняли функции боковых арбитров.

Среди болельщиков и специалистов распространено мнение, что "утешительный" финал чемпионата мира стоит отменить, потому что у проигравших в полуфиналах команд зачастую не бывает должной мотивации на борьбу за бронзу.

Команды вышли на поле своими боевыми составами и это сразу вселило уверенность, что борьба будет бескомпромиссной. Бельгийцы высоко встали и при потере мяча тут-же вступали в отбор. Настрой «красных дьяволов» принес им успех уже к 4 минуте игры. Лукаку принял мяч в свободной зоне в опасной близости о ворот сборной Англии переправил мяч Мёнье в штрафную и он коленом завершает атаку голом 1:0 повели бельгийцы.

Естественно, что рев и свист трибун, погнали англичан вперед и в течении 7 минут они вели осаду ворот бельгийцев, но те спокойно снимали все выпады англичан, а на 12 минуте Де Брюйне ушел в отрыв и пробил сильно, но попал в штангу ворот. Бельгийцы легче двигались, у них все получалось, причем на больших скоростях, особенно выделялась пара Де Брюйне — Азар и центральный нападающий Лукаку.

Первые удары англичан по воротам сборной Бельгии случились только на 15 минуте, да и то они не представляли угрозы для вратаря Куртуа, который великолепно читает игру и всегда находится там, где опасно.

Если бельгийцы разыгрывали опасные, разрезающие комбинации, большинство передач попадали в штрафную в опасной близости от ворот, то у англичан не получалась своя игра и вместо того, чтобы увеличить темп игры, они наоборот его сбивали, тормозя атаки «красных дьяволов». Англичане не могут найти подхода к воротам бельгийцев, они долго удерживают мяч, делают много передач, в основном поперёк поля, но ничего из этого не получается. Единственным по настоящему опасным стал удар Кейна на 23 минуте, но мяч просвистел рядом со штангой ворот.

Позиционная игра, на которую сбились англичане не их козырь. Их игра скорость, резкие диагональные передачи, неожиданные удары из-за штрафной .В итоге у них нет свободных зон, куда они могут просочиться, а без скорости это невозможно, а бельгийцы легко проходят в штрафную ,это самый важный компонент в игре

Второй тайм начался с замен в сборной Англии: вместо Роуза выходит Рэшфорд, а вместо Стерлинга — Лингард. Бельгийцы остались в прежнем составе. Свежие силы хорошо влились в игру, атаки организованные ими опасны.Тем не менее все выпады сборной Англии натыкаются на хорошо сыгранную, эшелонированную защиту бельгийцев.

На 57 минуте случился моментище, когда Де Брюйне по центру вывел Лукаку один на один с вратарем, но нападающий не смог обработать мяч, силы у этого могучего футболиста оказались тоже небеспредельны и вместо него на поле выше Мертенс.

Бельгийцы почувствовали что их прижимают к воротам и полузащитники поднялись выше к воротам англичан. При проведении этой перестройки рядов, защитники допустили ошибку и только самоотверженная игра Альдервейрельда, который выбил мяч с линии пустых ворот, спасла бельгийцев. Тучи сгустились над штрафной сборной Бельгии и как часто бывает в такие минуты лидеры команды решили исход встречи. Де Брюйне делает великолепную диагональную передачу и выводит Азара один на один с вратарем. Счет 2:0 и можно смело резюмировать, что эти два выдающихся футболиста,сделали победу, а англичане после второго гола вообще остановились и мячом безраздельно владели бельгийцы.

Сборная Бельгии достойно выступила на ЧМ-2018 и завоевала бронзовые медали.