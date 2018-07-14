Бельгия стала бронзовым ЧМ-2018, обыграв в Петербурге Англию

За третье место чемпионата мира по футболу сражаются сборные Англии и Бельгии. Бельгийцы атакуют и атакуют ворота британской сборной. Азар забил второй мяч и команда Бельгии ведет со счетом 2:0.

Англичанам не удалось забить в ворота соперника. Тома Менье забил первый мяч в самом начале матча, на четвертой минуте.

Финальный свисток. Бельгия победила Англию. Матч между сборными Англии и Бельгии прошел в субботу, 14 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе "Арена". На трибунах присутствовало 64 тысячи 406 зрителей.

Третье место на чемпионате мира - лучший результат в истории сборной Бельгии. Такого результата, как команда Роберто Мартинеса, достигали сборная Франции на ЧМ-1982 и сборная Италии на мировом первенстве в 2006 году.