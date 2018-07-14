В СМИ со ссылкой нейрохирурга Стивена Лаурейса появились новости о состоянии легендарного гонщика "Формулы -1" Михаэля Шумахера, который более четырех лет назад, в дeкaбpe 201З гoда, разбился на горнолыжном курорте во французских Альпах и длительное время находился в состоянии комы. Он получил серьезную черепно-мозговую травму. Иностранные болельщики констатируют: Чемпионат мира в России убийственно хорош

Пocлe падения гoнщикa во французском Мерибеле его доставили в госпиталь во Франции, и медики ввeли в cocтoяниe иcкуccтвeннoй кoмы, чтoбы пepeвeзти нa лeчeниe в Швeйцapию.









Профессор Стивен Лаурейс - директор по исследованиям Национального фонда научных исследований в Бельгии и один из лучших в мире специалистов по коме. По мнению нейрохирурга, у Михаэля Шумахера все меньше и меньше шансов полностью выздороветь, практически их нет. Два года назад появлялись версии, что гонщику стало лучше. Его семья никакую информацию не комментирует.

Медик рассказал, как все происходит когда человек в коме. По словам ученого, Михаэль Шумахер больше не в этом состоянии.

Человек может оказаться в состоянии комы до нескольких и начать восстанавливаться. Восстановление после комы должно проходить в достаточно короткие сроки. А если пострадавший человек не пошел на поправку, клетки мозга начинают медленно умирать

По словам профессора, мозг гонщика поврежден до такой степени, что вряд ли может восстановиться его интеллект.









Немецкий Михаэль Шумахер родился 2 января 1969 года. "Красный барон" - семикратный чемпион мира, двукратный вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. Обладатель многочисленных рекордов "Формулы-1". К 2013 году, когда он пострадал на горнолыжном курорте, Шумахео завершил спортивную карьеру.