Тренер из Украины раскритиковал игру сборной России на ЧМ-2018, не видя матчей

Тренер украинской сборной по футболу Мирон Маркевич выступил с критикой об игре сборной России на ЧМ-2018. При этом как признался Маркевич, ни одну игру российской сборной он не видел.

Однако из профессионального интереса экс-тренер сборной Украины смотрел остальные игры чемпионата. В интервью порталу Tribuna Мирон Маркевич сказал, что не смотрел ни одного матча сборной России из принципа, «да и не на что там смотреть».

Он также заявил, что негативно относится к тому, что некоторые украинские болельщики решили поехать смотреть матчи вживую. Критике подверглись и местные футболисты, которые уехали играть за российские клубы. По его словам, спортсмены – публичные люди, и они должны показывать пример остальным гражданам.

Напомним, что сборная России вышла в четверьфинал на чемпионате мира и показала лучший результат за последние десять лет.