Лучший вратарь СССР оценил игру французов и хорватов в финале ЧМ-2018

Дважды лучший вратарь СССР, бронзовый призёр Чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили считает, что в финальном матче ЧМ-18 сильнее будут играть французы.

"Французы будут играть за счёт своего опыта и на удержание мяча. Они сделают для начала "разведку боем", и потом по обстоятельствам будут подключать футболистов. У них состав подобран изумительно", - цитирует НСН слова эксперта.

Он так же заявил, что французские спортсмены обладают высочайшей квалификацией, поскольку тренер французской сборной Дидье Дешам, сам является чемпионом мира и Европы.

"Уверен, что французы будут лишать хорватов мяча и не позволят противнику контролировать игру. А что касается матча за третье место, то Бельгия сможет взять верх над командой Англии за счёт коллективной игры и отдельных звёзд сборной", - уточнил он изданию.