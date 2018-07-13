Глава УЕФА был поражен организацией ЧМ-2018 в России
13 июля 2018, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин поделился своим мнением об организации чемпионата мира в России. По его словам, он был поражен уровнем подготовки к мероприятию.
Чеферин поздравил ФИФА, РФС и оргкомитет "Россия-2018" с успешным проведением ЧМ. Он заявил, что был приятно удивлен высоким уровнем проведения чемпионата и отметил, что даже российские таможенники на границе начали улыбаться.
В беседе с RT президент УЕФА уточнил, что не видит в стране агрессии, злых фанатов или экстремизма, а это говорит о хорошей подготовке к мундиалю.
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