Глава УЕФА был поражен организацией ЧМ-2018 в России

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин поделился своим мнением об организации чемпионата мира в России. По его словам, он был поражен уровнем подготовки к мероприятию.

Чеферин поздравил ФИФА, РФС и оргкомитет "Россия-2018" с успешным проведением ЧМ. Он заявил, что был приятно удивлен высоким уровнем проведения чемпионата и отметил, что даже российские таможенники на границе начали улыбаться.

В беседе с RT президент УЕФА уточнил, что не видит в стране агрессии, злых фанатов или экстремизма, а это говорит о хорошей подготовке к мундиалю.